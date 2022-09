Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Duke Ellington & John Coltrane"

"Il s’agit de la rencontre de deux générations : Duke Ellington, le pianiste aristocrate du jazz, et John Coltrane, le jeune loup du saxophone, celui qui pourrait être largement son fils et qui est en train d’emmener la musique de son glorieux aîné vers des contrées insoupçonnées. La rencontre se passe bien, dominée par le respect mutuel et le plaisir de jouer, et le disque qui en résulte ne déçoit personne. Chacun a amené sa rythmique pour se sécuriser. Bien sûr, Ellington est l’auteur de cinq des sept titres, et l’un des deux autres est un thème de son fidèle acolyte Billy Strayhorn, mais il s’agit vraiment d’un album de Coltrane et de Duke". Extrait de "Coltrane" par Pascal Bussy (Librio, 1999).

Sept plages composent l’album. Duke Ellington est au piano, John Coltrane au saxophone ténor et soprano, Jimmy Garrison et Aaron Bell se partagent la basse, Elvin Jones et Sam Woodyard la batterie.

Bonne écoute !