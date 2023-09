Il y a 60 ans s'enregistrait l'album "Dizzy Gillespie & The Double Six Of Paris"

L’album "Dizzy Gillespie & The Double Six Of Paris" s’enregistre à Paris et New York en 1963. Le trompettiste américain collabore avec ce groupe vocal français créé en 1959 par Mimi Perrin.

Il existait le groupe vocal Lambert/Hendricks/Ross aux États-Unis, La France pouvait compter sur Les Double Six, formé deux ans plus tard. Le nom faisait allusion à la technique d'enregistrement de "double suivi" qui consistait à doubler les voix en enregistrant une deuxième prise sur la première. Le groupe était formé entre autres de Louis et Monique Aldebert, Roger Guérin, Christiane Legrand, Ward Swingle, Eddy Louiss et Bernard Lubat. Se produisant régulièrement en septet, les choristes variaient en fonction des prestations. Après sa dissolution en 1966, certains membres rejoindront une autre formation vocale, les Swingle Singers.

Fort de leur succès dans le début des années 1960 et après avoir chanté les compositions de Quincy Jones en 1960 sur l’album "Les Double Six Rencontrent Quincy Jones", les Double Six collabore donc avec le trompettiste Dizzy Gillespie en 1963. Une première session d’enregistrement s’organise le 8 juillet à Paris, une seconde le 20 septembre à New York. Douze titres sont enregistrés avec un nombre impressionnant de grands noms du jazz. Outre Dizzy à la trompette, on retrouve notamment Bud Powell/Kenny Barron au piano, Kenny Clarke à la batterie, Pierre Michelot à la basse, James Moody au saxophone alto… le tout arrangé par Lalo Schifrin.

Bonne écoute !