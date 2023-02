Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Conversations With Myself" de Bill Evans

Seul derrière son piano, Bill Evans nous offre le premier album d’une série de trois albums dans lesquels le pianiste américain "converse avec lui-même". Une formule piano solo qui permet d’apprécier encore plus toute la dextérité de ce géant du jazz.

L’album "Conversations With Myself" sera suivi de "Further Conversations With Myself" en 1967 et "New Conversations" en 1978, tous deux enregistrés dans la même veine. Ce premier opus du triptyque s’enregistre les 6, 9 février et 20 mai 1963 au studio Webster Hall de New York pour le label Verve. Il permettra à Bill Evans de recevoir son premier Grammy Award en 1964 pour le meilleur album instrumental de jazz, individuel ou de groupe. Il est à noter que Les pistes 9 et 10 ne font pas partie de la version originale du LP.