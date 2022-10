Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "Bossa Nova Soul Samba" d’Ike Quebec

Nat Hentoff, journaliste, romancier et auteur de la notice originale du LP de 1962 souligne que Dans l'approche d'Ike Quebec, la bossa nova prend une coloration et une ambiance quelque peu différentes de celles qui ont été enregistrées jusqu'alors. Henthoff cite Ike Quebec : "J'ai aimé ce que certains musiciens de jazz faisaient avec ce style, mais j'ai décidé d'y mettre plus de blues et plus de sensualité. C'est pourquoi cet album sonne comme si on dansait tard dans nuit. Nous l'avons rendu doux et plein d'âme".

Dvorák et Liszt

Ike Quebec signe deux compositions "Me ‘N You" et "Blue Samba". Quebec n’hésite pas à puiser dans le répertoire de Antonin Dvorák avec "Goin’ Home" ou de Franz Liszt avec "Liebestraum" que le saxophoniste va arranger à la sauce Bossa. Le 5 octobre 1962, dans le studio de Rudy Van Gelder, Ike Quebec au saxophone ténor est rejoint par Kenny Burrell à la guitare (Il signe "Loie" titre qui ouvre l’album), Wendell Marshall à la contrebasse et Willie Bobo à la batterie.

La pochette de l’album est composée d’une photo du photographe et designer américain Reid Miles qui a beaucoup travaillé pour le label Blue Note, faisant des pochettes des artistes de la note bleue, des œuvres très caractéristiques.

Bonne écoute !