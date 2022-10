Il y a 60 ans s’enregistrait l’album "An Historic Musical First" du duo Sinatra/Basie

C’est donc près de vingt musiciens qui entrent en studio les 2 et 3 octobre 1962. Count Basie au piano ne jouera pas sur toutes les plages de l’album, laissant son clavier pour certains titres au pianiste Bill Miller, un fidèle de Sinatra. Parmi les autres pointures, Eric Dixon et Frank Wess (saxophones/flûte), Frank Foster et Marshall Royal (Saxophone/clarinette), Sonny Cohn/Thad Jones/Al Porcino/Fip Ricard (Trompette), Henry Coker/Benny Powell/Rufus Wagner (Trombonne), Freddie Green (guitare), Buddy Catlett (basse), Sonny Payne (Batterie)…

Frank Sinatra et Count Basie se recroiseront par la suite pour enregistrer les albums "It Might As Well Be Swing" en 1964 et l’album live "Sinatra at The Sands" en 1966, les deux étants arrangés par Quincy Jones.

Bonne écoute !