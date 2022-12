Il y a 60 ans s’enregistrait "Cannonball’s Bossa Nova" de Cannonball Adderley

Tout comme Charlie Byrd, Stan Getz, Miles Davis, Ike Quebec… Julian Cannonball Adderley a également contribué à l’incursion de la bossa nova dans le jazz. En 1962 il enregistre l’album "Cannonball’s Bossa Nova" accompagné par de jeunes musiciens brésiliens.

L’album est enregistré les 7, 10 et 11 décembre 1962 à New York. L’idée de cet enregistrement vient suite à une rencontre entre Cannonball Adderley et de jeunes musiciens brésiliens venus pour un soir au Birdland de New York. Après une audition privée de leur musique, Adderley décide d’entrer en studio avec eux. Quelques semaines avant ces sessions, Adderley se produisait le 29 octobre 1962 dans le show télévisé "Jazz On The Screen" de David Meeker. Il régnait déjà sur le plateau une dynamique ambiance latine.