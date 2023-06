Il y a 60 ans s’enregistraient ces albums de Joe Henderson et McCoy Tyner

Les enregistrements de ces deux albums, importants dans la carrière des deux musiciens, débutent quasiment le même jour et dans le même studio, celui de Rudy Van Gelder dans le New Jersey en 1963.

Premier arrivé, Joe Henderson et ses quatre musiciens pour l’enregistrement de l’album "Page One". Parmi eux, un certain McCoy Tyner qui s’installera dans le même studio un jour plus tard pour débuter l’enregistrement de son album "Today And Tomorrow". Pour le saxophoniste Joe Henderson, c’est le tout premier album qu’il grave pour le label Blue Note. Un premier coup de maître puisque des six titres (tous composés par Joe Henderson ou Kenny Dorham) qui figurent sur l'album, deux vont devenir des standards du jazz "Recorda Me" et "Blue Bossa" qui ouvre l’album. Joe Henderson au saxophone ténor est accompagné de Kenny Dorham à la trompette, Butch Warren à la basse, Pete La Rocca à la batterie et McCoy Tyner au piano. Le nom de ce dernier est remplacé par ETC. sur la pochette, le pianiste venant de signer pour le label concurrent, Impulse !