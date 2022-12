Il y a 60 ans naissait le pianiste Michel Petrucciani

"J'ai rencontré Michel Petrucciani par hasard, du côté de Toulon. On m'a dit que c'était un grand pianiste. Il avait un tel aspect physique que je me suis dit que c'était impossible. Il m'a invité à faire un disque et quand je l'ai entendu en studio, je me suis dit immédiatement que ce gars-là allait faire le tour du monde. Il y avait une telle expressivité, une telle originalité, une telle force de la part d'un être comme ça, diminué physiquement, c'était très étonnant", se souvient le batteur Aldo Romano.

Début 1995, Michel Petrucciani immortalise sa rencontre avec une de ses idoles : Stéphane Grappelli, sur l’album "Flamingo". Il ne cessera de tourner dans toute l’Europe jusqu’à sa mort, le 6 janvier 1999 à New York, des suites d’une infection pulmonaire.

Parmi les lives proposés chaque dimanche soir à 21h sur la web radio thématique "Musiq3 Jazz", nous vous proposons de revivre celui partagé avec Steve Gadd à la batterie et Anthony Jackson à la basse. L’album "Trio In Tokyo" est enregistré en novembre 1997 au Blue Note de Tokyo au Japon.

Bonne écoute !