Il y a 60 ans, le Kremlin et la Maison Blanche étaient reliés par le "téléphone rouge"

Aujourd’hui, si le président Joe Biden souhaite parler à son homologue russe Vladimir Poutine, il ne suffit que de quelques minutes. Quelques simples appels, par voie sécurisée, sont suffisants. "Plus rien n’est comparable parce que nous sommes aujourd’hui dans une époque où les moyens de communication sont multiples", estime Michel Liégeois quand on lui demande quelles similitudes il pourrait trouver avec l’époque de la Guerre Froide.

Les conversations directes entre chefs d’État sont devenues banales. Elles sont même parfois annoncées publiquement, comme lorsque le président français Emmanuel Macron tentait d’empêcher l’éclatement du conflit au début de la guerre en Ukraine en dialoguant avec Vladimir Poutine. Parfois, au contraire, elles sont plus discrètes : "Il y a des tas d’autres conversations directes entre chefs d’Etat qui ne sont pas rendues publiques et pas médiatisées", et ce, même dans le contexte du conflit ukrainien qui a lourdement entaché les relations russo-américaines. "Je ne crois pas qu’ils se parlent quotidiennement, je pense qu’ils se parlent plus souvent qu’on ne le pense. Ce n’est pas médiatisé parce que je ne crois pas que le président Biden ait intérêt à ce que l’on sache qu’il peut avoir des conversations normales avec le président Poutine sur un ton relativement cordial parce que ce n’est pas l’image publique qu’il veut donner. Il veut donner une image de très grande fermeté, de très grande intransigeance par rapport à l’agression russe en Ukraine ".

Pourtant, on ne parle pas de l’utilisation d’un téléphone rouge à chaque fois que deux présidents discutent à distance, aussi sérieuse la conversation soit-elle. Ce terme, téléphone rouge, revêt une dimension plutôt symbolique. "Il ne faudrait pas imaginer qu’à chaque fois que les chefs d’État, de pays concernés par ce type de ligne, doivent échanger, ils l’utilisent. En réalité, ils ne l’utilisent jamais, c’est vraiment une sorte de symbole de réassurance", analyse Michel Liégeois.

C’est dans cette acceptation que l’appellation "téléphone rouge" a été employée à d’autres reprises au cours de l’histoire, la plus récente étant l’installation d’une ligne de communication entre les dirigeants de Corée du Nord et de Corée du Sud en 2018. "C’est spécifique à l’urgence et à une période où les rencontres diplomatiques ne sont plus régulières. Si on prend l’exemple de la Russie : avant tous les problèmes liés à l’Ukraine, on se rencontrait périodiquement entre l’Ukraine et la Russie tous les 6 mois à travers des sommets. Il y avait des rencontres entre les présidents américains et Vladimir Poutine également", ajoute Tanguy de Wilde.