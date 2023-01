Il y a 60 ans, deux albums majeurs de Charles Mingus s'enregistraient

Le 20 janvier 1963, Charles Mingus débute également l’enregistrement de l’album "Mingus, Mingus, Mingus" en enregistrant deux titres "Celia" et "IX Love". La seconde session aura lieu le 20 septembre 1963 pour une sortie en janvier 1964. En 1971, Mike Hennessey réalise l’interview de Mingus pour le magazine Jazz Magazine. Le journaliste lui demande ce qu’il pense d’Ornette Coleman : "Il ne travaille pas beaucoup. Mais si l’on veut parler de musique "free", j’ai fait pour Candid un disque de musique complètement free, "Mingus, Mingus, Mingus", avec Eric Dolphy, Ted Curson et Dannie Richmond". La plupart des morceaux de l’album sont des réinterprétations de titres du bassiste. Entre belles ballades et chaos, la couverture arrière de l’album parle de musique "Ethnic-Folk-Dance Music". On notera parmi les musiciens, pour la plupart les mêmes que pour l’album "The Black Saint And The Sinner Lady", la présence du trompettiste Eric Dolphy au saxophone alto/flute/clarinette.