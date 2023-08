Il y a 50 ans, un homme valait 3 milliards

Pour incarner cet espion aux aptitudes physiques pas comme les autres, il fallait un physique justement… et, avec son passé de footballeur (américain), Lee Majors collait parfaitement aux désidératas de la production. Lee voulait réellement devenir une star du foot. Il s’était inscrit à l’université du Kentucky dans cet unique but. Mais une vilaine blessure au dos lors de son premier match le stoppa net dans ses envies. Il sortira quand même diplômé en histoire. Bref, revenons à notre série. Alors qu’il venait d’emménager à Los Angeles, Lee croise la route de Dick Clayton, l’ancien agent de James Dean. Impressionné par son physique et sa belle gueule, Dick lui suggère de courir les castings. Ce que Lee fait et tant mieux pour nous car dès sa première audition, il est choisi pour incarner Steve Austin. Mais le rôle (et la série) est loin d’être gagné car cet "Homme qui valait 3 milliards" doit surtout concurrencer, à la télévision certes, un autre espion qui a la cote, au cinéma, un certain Bond, James Bond (incarné depuis peu par Roger Moore).