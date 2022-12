Il y a 50 ans s’éteignait Kenny Dorham

Né en 1924 au Texas, Kenny Dorham entame véritablement sa carrière professionnelle en 1943, après son service militaire, dans les formations de Dizzy Gillespie, Billy Eckstine, Lionel Hampton et Mercer Ellington. De 1948 à 1950, il fait partie du quintet de Charlie Parker. Au fil des nombreuses collaborations, Kenny Dorham a assimilé le jeu de trois des plus grands trompettistes : Dizzy Gillespie, Fats Navarro et Miles Davis sans toutefois développer un style personnel. Jusqu’en 1954, ses prestations sont réduites et Kenny Dorham hésite d’ailleurs à retourner dans le domaine de la pharmacie qu’il a étudié dans sa jeunesse.