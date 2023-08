Il y a 50 ans s’enregistrait l’album "Virtuoso" de Joe Pass

Un album qui porte bien son titre puisque la dextérité du guitariste Joe Pass est bien présente tout au long des 12 titres qui composent l’album.

Surnommé le Art Tatum de la guitare, le guitariste américain d’origine Sicilienne Joe Pass entre dans le studio d’enregistrement MGM de Los Angeles le 28 août 1973. En solitaire, il va y enregistrer le premier album "Virtuoso" qui connaîtra 4 suites avec Virtuoso In New York, 2, 3 et 4 en 1975-1976-1977-1983. Agé d’un peu plus de 40 ans à l’époque, Joe Pass à derrière lui un sombre passé de toxicomane. Grâce au célèbre producteur Norman Granz, Joe Pass va retrouver le droit chemin en enregistrant sur le label Pablo de ce dernier. Sur les 12 titres de l’album, un seul est composé par Joe Pass "Blues For Alican", le reste étant de grands standards du jazz.

Bonne écoute !