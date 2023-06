Il y a 50 ans s’enregistrait l’album "The Lost Trident Sessions" du Mahavishnu Orchestra

Les fans de jazz fusion ont bien failli être privé de ce troisième opus du groupe dirigé par le guitariste anglais John McLaughlin. Enregistré en 1973, il ne sortira que quelques années plus tard.

C’est en 1971 que le groupe Mahavishnu Orchestra voit le jour à New York. Fusion entre la musique jazz, indienne, rock, la formation de John McLaughlin comprendra différents musiciens, des années 1970 aux années 1980.

C’est lors d’une année 1973 particulièrement riche pour le groupe que s’enregistre "The Lost Trident Sessions". Il suit leur deuxième album "Birds Of Fire", enregistré le 29 mars et précède l’album live "Between Nothingness And Eternity" enregistré le 18 août. Le groupe entre dans le studio Trident de Londres les 25 et 29 juin 1973. Six titres y sont enregistrés, John McLaughlin est à la guitare, entouré de la version d’origine du groupe à savoir Jan Hammer aux claviers, Billy Cobham à la batterie, Jerry Goodman au violon électrique et Rick Laird à la basse.