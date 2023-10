Il y a 50 ans s’enregistrait l’album "The Elements" de Joe Henderson

Alice Coltrane au piano

Dix ans plus tard, après avoir collaboré avec les plus grands (Miles Davis, Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Horace Silver…) et une incursion dans le jazz fusion, le voici en 1973 avec l’album "The Elements". Comme son nom l’indique, l’album s’articule autour des quatre éléments que sont le feu, l’air, l’eau et la terre. Cela donne quatre compositions d’Henderson qui portent tout simplement le nom de ces matières qui composent l'univers. L’album concept permet à Joe Henderson d’explorer de nouvelles sonorités musicales, loin du jazz classique de ses débuts. Joe Henderson au saxophone ténor est accompagné par Michael White au violon, Charlie Haden à la basse, Leon "Ndugu" Chancler à la batterie, Kenneth Nash/Baba Duru Oshun aux percussion et Alice Coltrane au piano/harpe/harmonium. Alice Coltrane qui, après la mort de son mari John Coltrane en 1967, s’éloignera du jazz standard pour une approche plus mystique et cosmique de la musique et de sa vie.

Bonne écoute !