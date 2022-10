Il y a 50 ans s’enregistrait l’album "Light As A Feather" de Chick Corea

On retrouve ici la formation des débuts à savoir le couple brésilien composé de la chanteuse/percussionniste Flora Purim et de son mari batteur/percussionniste Airto Moreira. Ils quitteront le groupe après ce deuxième album. Autour de Chick Corea au piano électrique Fender Rhodes on retrouve son fidèle saxophoniste Joe Farrell au saxophone ténor/flûte et le bassiste Stanley Clarke. Troisième titre de l’album, "Captain Marvel" est un morceau latin rapide qui a donné le nom à l'album de Stan Getz enregistré la même année. L’album se termine par une composition devenue un standard de Chick Corea, "Spain". L'introduction utilisée dans la chanson est tirée du Concierto de Aranjuez, un concerto pour guitare du compositeur espagnol Joaquín Rodrigo datant de 1939.

L'aventure Return To Forever se terminera avec le dernier album "Musicmagic" paru en 1977. Chick Corea décèdera le 9 février 2021 en Floride, il avait 79 ans.

Bonne écoute !