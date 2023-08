Il y a 50 ans s’enregistrait l’album "Hymn Of The Seventh Galaxy" de Return To Forever

Un an seulement après leur formation en 1972, le groupe de jazz/rock/fusion Return To Forever entre en studio au mois d’août 1973 pour y enregistrer leur troisième album.

Fondé par le pianiste et claviériste Chick Corea, le groupe américain Return To Forever voit le jour en 1972 et deviendra au même titre que The Weather Report, The Mahavishnu Orchestra ou The Headhunters une référence en matière de jazz rock/fusion. Avec cet album, c’est plus vers la fusion que va se tourner la formation qui accueille de nouveaux membres. Venu rejoindre les piliers que sont Chick Corea et le bassiste Stanley Clarke, on retrouve dans le casting Bill Connors à la guitare électrique et Lenny White à la batterie et percussions. En tout six compositions toutes signées Chick Corea sauf une "After The Cosmic Rain" que l’on doit à Stanley Clarke.

Bonne écoute !