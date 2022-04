Il y a 50 ans s'enregistrait l'album "Expectations" de Keith Jarrett

Un album avant de rompre avec Columbia

Après une tournée avec les New Jazz Messengers d'Art Blakey, Jarrett rejoint le quatuor de Charles Lloyd en 1966. Il joue également de l'orgue et du piano électrique avec Miles Davis en 1970 et 1971. Avant de collaborer avec le label ECM, Jarrett enregistre "Expectations" en 1972 pour le label Columbia qui décida de rompre le contrat avec le pianiste deux semaines après la sortie de l’album. Le label stoppera également sa collaboration avec Ornette Coleman, Bill Evans et Charles Mingus. Très peu intéressé du travail de Jarrett pour cet album, Columbia lui laissa une paix royale pour la conception de son opus. Une liberté éditoriale qui permit à Keith Jarrett d’aller là où il voulait aller dans cette période de transition et pour son seul et unique album pour Columbia.

Les 11 compositions et les arrangements sont tous signés Keith Jarrett. Jarrett au piano et au saxophone soprano est accompagné de son quatuor américain composé de Dewey Redman au saxophone ténor, Charlie Haden à la basse et Paul Motian à la batterie. Le quatuor est rejoint par Sam Brown à la guitare et Airto Moreira aux percussions.

Bonne écoute !