C’est avec eux qu’il va intégrer le label ECM en y enregistrant un premier album en novembre 1972 "Trios/Solos". Mais c’est bien seul qu’il va entrer en studio un an plus tard pour enregistrer ce premier album solo pour ECM. Il s’enregistre les 4 et 5 avril 1973 dans le studio Bauer en Allemagne. Towner signe tous les titres de l’album et joue tous les instruments grâce à la technique de l’overdubbing, technique utilisée notamment par le pianiste Bill Evans pour son album "Conversation With Myself" enregistré dix ans plus tôt. Passé maître de la guitare à 12 cordes, Ralph Towner joue également sur l’album du piano, de la guitare classique et du gong. L’album est intimiste et nous plonge dans un univers musical magique. Les influences jazz, musique classique, musique brésilienne se mélangent subtilement nous offrant 42 minutes de temps suspendu.

Bonne écoute !