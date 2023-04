Il y a 50 ans s’enregistrait l’album "Deodato 2" d’Eumir Deodato

Pour ce second album "Deodato 2", Eumir Deodato va à nouveau réinterpréter quelques compositions connues. Un peu dans la même veine que son hit "Also Sprach Zarathustra", il revisite la "Rhapsody In Blue" de Gershwin. Il revisite également deux succès du répertoire pop : "Nights In White Satin" des Moody Blues (1967) et "Do It Again" de Steely Dan (1972). Dans un esprit plus jazz/funk on retrouve les titres "Super Strut", "Skyscrapers" ou encore "Latin Flute". Plus classique, sa version de "Pavane For A Dead Princess" de Maurice Ravel. Parmi les musiciens qui enregistrent l’album avec lui, le bassiste Stanley Clarke, le batteur Billy Cobham ou encore le guitariste John Tropea.

Bonne écoute !