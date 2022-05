Il y a 50 ans s’enregistrait l’album "Cherry" de Stanley Turrentine

L’album a été enregistré les 17, 18 et 24 mai 1972 dans le studio de Rudy Van Gelder. Pour cet opus, le saxophoniste Stanley Turrentine est rejoint par le vibraphoniste Milt Jackson en partance du Modern Jazz Quartet.

En 1972, Stanley Turrentine enregistre pour le label CTI Records. Après avoir enregistré pour Prestige, Savoy, Blue Note, Antlantic, ce sera pour Milt Jackson sa première participation à une production du label CTI. Une collaboration qui débouchera d’ailleurs pour le vibraphoniste sur deux albums solos pour CTI : "Sunflower" (1972) et "Olinga" (1974). Jackson signe une des 7 compositions de l’album "Cherry" avec le titre "Revs". Parmi les autres titres, on retrouve des classiques de Lee Morgan "Speedball", Johnny mercer "I Remember You", Gilbert/Redman "Cherry" qui donne le titre à cet album. "The More I See You" n’apparaîtra que sur la version CD.