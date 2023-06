Il y a 50 ans s’enregistrait l’album "Blacks And Blues" de Bobbi Humphrey

L’enregistrement de "Blacks And Blues" a duré trois jours, les 6,7 et 8 juin 1973. Il a eu lieu dans le studio The Sound Factory de Los Angeles, en Californie. L’album se compose de six titres, tous composés par Larry Mizell. On entend la voix de Bobbi Humphrey sur deux morceaux "Just A Love Child" et "Baby’s Gone" qui referme l’album. Parmi les musiciens qui accompagnent la flutiste, les frères Mizell (Fonce & Larry), Jerry Peters/Freddie Perren aux claviers, David T. Walker à la guitare, Chuck Rainey à la basse et Harvey Mason à la batterie. Bobbi Humphrey rappelant lors d’une interview que tout son jeu a été totalement improvisé sur tout l’album.

Bonne écoute !