Il y a 50 ans s’enregistrait l’album "Black Byrd" de Donald Byrd

C’est vers le jazz funk que se tourne le trompettiste Donald Byrd au début des années 70’. L’album "Black Byrd" sera un succès populaire pour le célèbre label Blue Note avec lequel Byrd collaborera longtemps avant son passage chez Elektra.

Du Hard Bop au jazz fusion et jazz funk

Considéré comme l’un des meilleurs trompettiste hard bop de l’ère post Clifford Brown, l’américain Donald Byrd a enregistré de manière prolifique dans les années 50’ et 60’. Il enregistre avec les plus grands : Art Blakey And The Jazz Messengers, Thelonious Monk, Max Roach, John Coltrane, Sonny Rollins… Fasciné par le passage de Miles Davis vers le jazz fusion, il va lui aussi se tourner vers ce style musical à la fin des années 60’ en compagnie des frères Mizell. Byrd ajoutera également à sa palette jazz, des influences funk/soul.