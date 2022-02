Il y a 50 ans, Neil Young sortait son plus grand chef-d’œuvre

Un succès fulgurant et inattendu par Neil Young

A sa sortie, Harvest est un véritable triomphe. Celui-ci dépasse Neil Young qui, pendant un moment, rejette ce nouveau statut de superstar puis finit par devoir l’accepter.

L’album Harvest, succès fulgurant donc, reste bien présent dans les mémoires des amateurs de musique et est célébré à de très nombreuses reprises ensuite, que ce soit par les musiciens qui s’en inspirent et/ou en reprennent quelques titres ou par les fans qui classent cet album dans leurs listes de favoris.

Pour preuve, en 1998 les lecteurs du magazine britannique "Q" classent Harvest à la 64e position des plus grands albums de tous les temps.

Un peu plus tard, en 2003, le magazine américain Rolling Stone classe Harvest à la 78e place des meilleurs albums de tous les temps…

Et finalement en 1996, 2000 et 2005 l’album se hisse à la deuxième position des plus grands albums canadiens de tous les temps, juste devancé, à la première place, par l’album Blue de Joni Mitchell.

Handicap et invités prestigieux…

Les conditions de travail durant la réalisation de l'album sont très particulières et engendrent cette ambiance très douce, très feutrée et lente de l’album. A cette époque Neil Young a de sérieux problèmes de dos et porte une attelle, il ne peut donc physiquement pas jouer beaucoup de guitare électrique et sa condition le dirige vers un style plus acoustique et "laid-back".

En plus des Stray Gators, sa nouvelle formation, on retrouve également de nombreux invités sur l'album.

Il y a notamment James Taylor (banjo et chant sur le titre "Old Man") ainsi que David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills et Linda Ronstadt (dans les chœurs).