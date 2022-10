Il y a 50 ans, le crash du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 : récit de 72 jours de calvaire surmontés par le cannibalisme

Il y a 50 ans se déroule un des crashs les plus mythiques de l’histoire. Le 13 octobre 1972, le vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya s’écrase au cœur de la cordillère des Andes, avec à son bord, les membres de l’équipe de rugby Old Christians de Montevideo.

Plusieurs semaines plus tard, le 24 décembre 1972, veille des fêtes de la Nativité, deux hélicoptères chiliens se posent sur les lieux du drame. Un prêtre descend de l’un des appareils pour absoudre les 29 victimes de cette expédition. L’homme d’église a rencontré la veille les derniers survivants récupérés sur les lieux de la catastrophe aérienne. Tous se sont préoccupés du sort de ceux restés sur place. Ou plutôt de ce qu’il en reste. Tout en sous-entendus, certains évoquent déjà des pratiques impies…

La Cordillère des Andes, large de 700 kilomètres, longue de plus de 7.000 : c’est dans cet imposant massif que pendant 70 jours, 16 personnes survivront dans des conditions extrêmes… et sans nourriture. À l’arrivée des secours, on découvre des corps gelés dans la neige et d’autres… qui ne sont plus entiers.

Conditions météorologiques désastreuses, recherches infructueuses, avalanche, toute la colère de Dieu a semblé s’abattre sur les rescapés du vol 571 qui se sont résolus à commettre un immense péché : l’anthropophagie. Ils en seront absous par le pape Paul VI en personne.

Mais comment se sont-ils écrasés malgré l’expérience apparente du pilote ? Comment-ont-ils pu survivre aussi longtemps dans un froid polaire, à 3600 mètres d’altitude ? Replongez-vous au cœur de cette histoire dans cet épisode inédit de L’Heure H.