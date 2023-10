Il y a 50 ans, le choc pétrolier : "le nucléaire était probablement la meilleure réponse pour diversifier nos sources d'approvisionnement en énergie"

Le 1er choc pétrolier débute en octobre 1973. Les pays industrialisés n'y étaient pas préparés. Très vite, ils vont imaginer des mécanismes en tous genres pour économiser cette énergie devenue subitement beaucoup plus chère. Les dimanches sans voitures en sont un exemple. Mais une série de pays - dont la Belgique - vont investir massivement dans l'énergie nucléaire. A l'époque, Jean-Pol Poncelet - qui fut ministre de la Défense et ministre de l'Energie dans les années 1990 - venait de terminer ses études d'ingénieur. Interview.

Jean-Pol Poncelet: "J’ai décidé de devenir ingénieur dans le secteur nucléaire quand j’avais 15 ou 16 ans. On était au milieu des années 1960, on était encore dans cette période qu’on a appelée "les 30 glorieuses". La plupart de nos concitoyens ne s’imaginent probablement pas quelle était l‘ambiance de l’époque. Quand j’en parle lorsque je fais des conférences, je rappelle qu’il y a chez nous des timbres-poste à la gloire des réacteurs du centre nucléaire de Mol! Est-ce que vous imaginez une seule seconde aujourd'hui un timbre-poste à l'effigie d'un réacteur ou d'une installation nucléaires? Je pense que ça, ça montre la mutation dans les esprits au cours des 50 dernières années. Quoi qu’il en soit, après mes études d’ingénieur, je suis entré dans un bureau d'études nucléaire au mois d'octobre 1973. Donc, c'est clair, que j'étais en plein dedans."

Vous avez donc vécu de très près ce 1er choc pétrolier…

"Effectivement et, pour l'anecdote, il se fait que je venais d'acheter ma première voiture et, du jour au lendemain, le dimanche était sans voiture! C’est un événement qui ne s'était jamais produit! Je pense que cet événement est resté gravé dans la mémoire collective, c’est peut-être même le seul souvenir qui subsiste de ce premier choc pétrolier."

A la suite de ce 1er choc pétrolier, une série de pays - dont la Belgique - ont décidé de "mettre le paquet" sur le développement de l’énergie nucléaire. Quel regard portez-vous aujourd’hui sur ce choix posé à l’époque?

"C'était une réponse et probablement la meilleure réponse à l'époque pour diversifier les sources d'approvisionnement en énergie. Il faut quand même se rendre compte que le choc pétrolier de 1973 a eu une influence considérable sur l'économie, avec comme conséquences un chômage massif, une inflation très élevée, etc. Produire de l'électricité à partir d'énergie nucléaire était à l'époque considéré comme la meilleure chose à faire. Je pense du reste que ça l'est toujours."

Peut-on aller jusqu’à dire qu’à l’époque, le choix du nucléaire allait de soi?

"Je vais vous raconter une petite anecdote qui vous situera l’atmosphère dans les années 1960-1970 à propos de l’énergie nucléaire. A l’époque, le vice-gouverneur de la Société Générale de Belgique - en résumé le vice-gouverneur de l’économie belge… - s’appelait Jacques Van der Schueren. Il était parti en mission aux Etats-Unis pour commander plusieurs réacteurs nucléaires. En toute simplicité! En rentrant en Belgique, m’a-t-il dit, il est allé voir le ministre de l’Énergie André Oleffe. La question était de savoir comment ils allaient faire accepter ça. Eh bien, c’est passé comme une lettre à la poste, tellement ça allait de soi ! L’énergie nucléaire devait permettre de répondre aux besoins croissants de l’économie en électricité. Je pense que l'usage de l'énergie nucléaire pose de nombreuses questions et il est légitime de se les poser. Mais, à l'époque, cette source d’énergie incarnait la modernité, la nouvelle technologie, elle était dans l'air du temps. Je n'oserais pas dire qu'il n'y a pas eu de débat. Il est venu plus tard, mais il n'y a pas vraiment eu de grande interrogation politique ou médiatique à l'époque. Et la France a suivi parce que le grand programme français a suivi le nôtre."

Cinquante ans plus tard, le regard que nos sociétés portent sur l’énergie nucléaire est très différent, certains pays - dont la Belgique - ont choisi d’en sortir. A quel moment cette source d’énergie a-t-elle perdu son aura des années1960? Après l’accident de Tchernobyl?

"Il y a effectivement eu plusieurs accidents au cours des dernières décennies qui ont sans doute, d'une certaine façon, tué la popularité naissante du nucléaire civil. En fait, l'usage de l'énergie nucléaire civile soulève quatre sujets fondamentaux et ce sont toujours les mêmes. Le premier, c'est la prolifération, c'est-à-dire l'utilisation de certaines technologies pour faire de l'armement et des bombes. Et la prolifération était un vrai sujet pendant la guerre froide, notamment parce que l’Allemagne de l’Ouest était sous la menace des missiles russes. Le deuxième sujet, c'est la sûreté. Et, oui, il y a eu quelques accidents. Le premier a eu lieu aux États-Unis (Three Mile Island en 1979). On oublie qu'il n'y a pas eu le moindre blessé, ni la moindre contamination. Rien. Du point de vue sanitaire, c'est un non-événement. Mais enfin, cet accident a eu beaucoup d'impact sur les médias. Le troisième sujet, c'est l'économie. On s'est toujours demandé si c’était une énergie rentable. Et le quatrième sujet, c'est ce qu'on appelle techniquement la fin du cycle, c'est -à-dire, pour faire simple, les déchets nucléaires. Ces quatre sujets ont accompagné le développement de l'énergie nucléaire, peu ou prou au cours du temps et en fonction de l'intensité que les opposants voulaient mettre sur un sujet ou l'autre."

Quelle est votre perception aujourd’hui sur ces sujets?

"La question de la sûreté a pris beaucoup d'ampleur, évidemment, après l’accident de Tchernobyl en URSS (dans l’Ukraine actuelle, ndlr) et celui de Fukushima au Japon. La question économique n’en est plus vraiment une aujourd'hui, il est évident pour tout le monde que les réacteurs actuels, c'est la meilleure manière et la plus économique de faire de l'électricité. Quant à la question des déchets, là, je pense que, collectivement, on ne s'en est pas saisi suffisamment tôt."