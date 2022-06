Il y a 50 ans, le 1er Grand Prix de F1 de Nivelles, notre commentateur, Richard Debeir, se souvient

Richard Debeir a donc commenté le premier de ses 250 grands prix à Nivelles. Le circuit brabançon a accueilli la F1 en 1972 et 1974. Emerson Fittipaldi s’est imposé les deux fois, Jacky Ickx lui n’a jamais terminé de course à Nivelles : " Jacky était déjà plus ou moins en fin de carrière, et donc il n’arrivait plus à lutter à armes égales avec les meilleurs. En revanche Emerson Fittipaldi écrasait tout le monde, il est devenu champion du monde en 1972 et 1974. Mais en 1974 à Nivelles, il s’est imposé de justesse devant Niki Lauda. Cette période coïncide avec la naissance d’un très grand compétiteur qu’était Lauda ".