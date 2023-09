Il y a 50 ans, J.R.R. Tolkien nous quittait : hommage au créateur de la Terre du Milieu

C’est le 3 janvier 1892 que Mabel Suffiield donna naissance au petit John Ronald Reuel Tolkien. A l’époque, la famille Tolkien vit en Afrique du Sud. Arthur Tolkien, son père, y est employé de banque. En 1895, Mabel retournera avec ses deux fils en Angleterre dans le petit village de Sarehole laissant son mari derrière elle. Retenu en Afrique du Sud pour affaire, Arthur Tolkien mourra d’une hémorragie un an plus tard sans jamais revoir ses enfants. A Sarehole, la vie du jeune Tolkien est paisible. N’allant pas à l’école, c’est leur mère qui apprendra au jeune garçon et à son frère à lire, à compter, à parler le français et à pratiquer le latin. Enfant, John Ronald est bercé par les contes médiévaux et préfère sans hésiter les légendes arthuriennes et les récits chevaleresques aux "Aventures d’Alice au pays des merveilles".

En 1900, la famille est contrainte de quitter leur village bucolique pour Birmingham. John passe alors de la verdure à la ville. Une ville en pleine ébullition industrielle où les tours et cheminées laissent son imagination vagabonder… C’est là que le jeune Tolkien commencera à s’intéresser à d’étranges noms aperçus sur les wagons et les trains. Une langue encore parlée dans certaines régions, le Galois. Sa passion pour les langues aux sonorités mystérieuses est née. Il passera plus tard l’examen d’entrée du King Edward College de Birmingham. Là, il lira pour la première fois "Beowulf", ce fameux poème épique du Xe siècle. Il y découvrira le moyen anglais et bientôt il commencera lui-même à créer des langues de plus en plus complexes.