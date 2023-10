Il y a 50 ans, Elton John et Lou Reed publiaient un chef-d’œuvre le même jour

Le 5 octobre 1973, il y a 50 ans, Elton John et Lou Reed publiaient deux albums majeurs de leur répertoire : "Goodbye Yellow Brick Road" et "Berlin". Retour sur ces productions exceptionnelles mais opposées thématiquement…

Elton John, Goodbye Yellow Brick Road

7e album de sa carrière, Goodbye Yellow Brick Road est inspiré par l’histoire du "Magicien d’Oz", à l’image de cette pochette très colorée qui deviendra par la suite le cadre et l’inspiration de son tournée d’adieu "Farewell Yellow Brick Road" entre 2018 et 2023. Sur l’album, on retrouve plusieurs grands classiques tels que la version originale de "Candle In The Wind" (hommage à Marilyn Monroe), "Bennie and The Jets" ou encore "Saturday’s Night All Right For Fighting" au riff tranchant et mémorable signé par le fidèle guitariste Davey Johnstone.

Si l’album s’ouvre sur une touche particulièrement sombre et instrumentale "Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding" et offre un moment de recueillement avec "Candle In The Wind", la lumière est très présente sur l’album à l’image de ce qu’incarne l’artiste sur scène, une flamboyance et une provocation assumée.

Double album, Goodbye Yellow Brick Road réussit à englober en l’espace d’un peu moins de 80 minutes tout le talent d’Elton John et de son ami et parolier Bernie Taupin. Une œuvre essentielle qui marie avec élégance sonorités rock, de pop, de blues et même de country.