Il y a 50 ans, Eddy Merckx remportait la Vuelta, 3 semaines avant de s’imposer au Giro

Cette victoire au Tour d’Espagne vient donc combler un vide dans le palmarès du coureur belge. Mais Merckx n’a pas vraiment le temps de fêter ça.

Le cannibale dispute dès le 18 mai, soit cinq jours après la dernière étape de la Vuelta, le prologue du Giro 1973 qui part de Verviers. Et rebelote. Comme sur la Vuelta, Merckx s’impose dans six étapes, remporte le général avec 7 minutes 42 secondes d’avance sur Felice Gimondi et le classement par points.

Avec ce doublé Giro-Vuelta, Eddy ne participe pas au Tour de France pour remporter un inédit triplé. Néanmoins, en 1973 il remporte deux grands tours pour la 3e fois dans sa carrière.

Au total, ils ne sont que neuf coureurs à avoir réussi cet exploit-là (Fausto Coppi, Jascques Anquetil, Bernard Hinault, Giovanni Battaglin, Miguel Indurain, Marco Pantani, Alberto Contador et Chris Froome et Eddy Merckx).

Et que trois à l’avoir fait sur le Giro et la Vuelta la même année (Alberto Contador en 2008 et Giovanni Battaglin en 1981 et donc Eddy Merckx).