Il y a 50 ans disparaissait la chanteuse Mahalia Jackson

Petite prose pour Mahalia

"La grosse petite sœur à la voix de stentor, intimidée, elle tangue maintenant au milieu de la plus haute chambre et voulant humblement toucher les murs elle ne peut pas : seul le souffle des Trônes et Dominations qui balancent la tient dans l’ouragan de la lumière définitive. Aussi droite que l’espérance elle ne cessera plus de monter et monter jusqu’à l’ut causal de la polyphonie mais encore elle ne peut pas s’accoutumer à l’élan continu de sa vois parmi les anges. Alors viennent à sa rencontre les frères des profonds siècles, Notker et Tutilon ensemble pour lui prendre la main, l’entraîner dans la prose éternelle un peu plus syncopée nunc omnes canite simul alleluia ." (Jacques Réda "Petite prose pour Mahalia", Jazz Magazine N°198, mars 1972).