Il y a 50 ans au Chili, le coup d'État du général Augusto Pinochet : le désespoir des partisans de Salvador Allende

"Il y avait un Américain et sa femme chilienne. C’était un photographe. Ils ont été brûlés vifs par des groupes d’extrême droite dans un quartier populaire. Les gens du quartier ont peint sur les murs ce qu'il s’était passé et ils avaient prévenu les rares journalistes sur place de ce qu'il allait se passer. On est allé, on a filmé et à un moment donné, les journalistes partaient et moi je partais aussi, et quelqu’un m’a dit 'restez señor'. Alors on est resté, on a caché la caméra. Un hélicoptère est passé et dix minutes après, c’est dans mon film, les carabiniers sont arrivés des deux côtés. Ils ont tapé dans le tas, ils ont massacré les gens, les femmes hurlaient, les enfants hurlaient. C’était horrible. Et là j’ai vu, j’ai filmé et j’ai montré ce que c’était la répression. Et je peux vous dire que ces images m’ont bouleversé. Quand j’y pense, j’ai envie de pleurer".