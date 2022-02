Il y a 5 ans, Tielemans envoyait deux boulets de canon face à Ostende

D’abord, à la récupération dans l’axe à vingt mètres des buts adverses, le Diable Rouge prend sa chance du droit et envoie une frappe limpide pour donner l’avantage à ses couleurs (1-2, 67e). Ensuite, l’Anderlechtois récidive moins de 120 secondes plus tard ! Brassard autour du bras, le n°31 mauve s’infiltre, toujours plein axe, et décoche un nouveau boulet, du gauche cette fois-ci. Sa tentative fait à nouveau mouche. Le portier ostendais ne peut que regarder le ballon filer dans sa lucarne gauche (1-3, 69e). Imparable !

Une semaine plus tard, face à Genk, Tielemans propulse une superbe frappe des 25 mètres. Elle est flashée à 123 km/h! Pourtant tiré plein centre, le ballon termine au fond des buts Mathew Ryan, impuissant. Modeste, à la fin du match, l'Anderlechtois déclare "A chaque match j'essaye d'être décisif, pour le moment cela marche bien pour moi".

Ses belles prestations ont forcément attiré l’œil des recruteurs étrangers et quelques mois plus tard, il partait de la capitale belge pour rejoindre Monaco. Sa carrière se poursuit ensuite à Leicester où il est transféré en 2019, avant de peut-être partir du club anglais dès cet été...