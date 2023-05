Il y a 40 ans, un Jedi était de retour

La suite, vous la connaissez. George Lucas avait toujours déclaré que son histoire tenait en 6 épisodes. Voilà pourquoi en 1999, il proposa sa prélogie avec tout logiquement les épisodes 1, 2 et 3. Une fois racheté par l’empire Disney, "Star Wars" a connu dès 2015 une postlogie avec les épisodes 7, 8 et 9. Chose amusante, alors que la première trilogie (soit les épisodes 4, 5 et 6) nous avait fait croire que le héros de cette histoire c’était Luke Skywalker, la deuxième trilogie (soit les épisodes 1, 2 et 3) nous expliquait que Dark Vador était le véritable personnage central de la saga, avec la troisième trilogie (soit les épisodes 7, 8 et 9), nous apprenons finalement que cette guerre des étoiles raconte la vie de… l’empereur Palpatine, de son accession au trône jusqu’à… l’arrivée de sa descendance ! Et dire que Disney vient d’annoncer (outre les séries spin-off comme "Andor" ou "The Mandolarian" qui jouent les agents de liaison entre chaque épisode) une 4e trilogie soit les épisodes 10, 11 et 12). Mais ça, c’est une autre histoire à vivre…