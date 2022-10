Il y a 40 ans sortait l’album "The Nightfly", rencontre avec son auteur, Donald Fagen

L'aventure en solo

"The Nightfly" est le premier album studio solo du chanteur et compositeur américain Donald Fagen après la séparation provisoire du groupe en 1981. Produit par Gary Katz, qui avait déjà réalisé plusieurs albums de Steely Dan, l’album a été publié le 1er octobre 1982. Bien que "The Nightfly" comprenne un certain nombre de membres de l’équipe de production et des musiciens de pop et de jazz qui avaient joué sur les disques de Steely Dan, il s’agit du premier album de Fagen sans son collaborateur de longue date, Walter Becker. Contrairement à la plupart des compositions précédentes de Fagen, "The Nightfly" est presque ouvertement autobiographique. La plupart des chansons évoquent l’ambiance optimiste de son enfance en banlieue dans les années 50 et 60. Elles abordent des sujets tels que les DJ de jazz de fin de soirée, les abris antiatomiques et les vacances tropicales. Enregistré en huit mois dans divers studios entre New York et Los Angeles, l’album est un exemple d’enregistrement entièrement numérique dans la pop.