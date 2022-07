Il y a 40 ans, Sonny Stitt nous quittait

Parker, l'ami et le mentor

En 1943, Stitt rencontre Charlie Parker pour la première fois, et comme il l'a souvent rappelé plus tard, les deux hommes découvrent que leurs styles avaient une similitude extraordinaire. Celui qu'on surnommait "Bird" deviendra son meilleur ami et source d’inspiration. Dans les années 1950 il se produit avec Bud Powell, Eddie "Lockjaw" Davis et expérimentera le jazz afro-cubain en compagnie de Thad Jones et Chick Corea.

Après un bref passage chez Miles Davis en 1960 (Miles va le renvoyer à cause de sa consommation excessive d'alcool), Sonny Stitt enregistre avec Booker Ervin, Paul Gonsalves, Ronnie Scott… Stitt sera un des premiers musiciens de jazz à expérimenter un saxophone électrique (l'instrument s'appelait Varitone).