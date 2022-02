Il y a 40 ans s'éteignait Thelonious Monk, hommage et concert sur la radio Musiq3 Jazz

Thelonious Monk est un des plus grands musiciens de jazz de tous les temps. Nombreuses de ses compositions sont devenues des standards du jazz, parmi lesquels "Well, You Needn’t", "Blue Monk", "Epistrophy"... et bien entendu "Round Midnight". Une musique angulaire pleine de légèreté et d’enjouement. La radio Musiq3 Jazz lui rend hommage ces 17 et 20 février.