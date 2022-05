Il y a 40 ans s’éteignait Cal Tjader

Il est devenu au fil des ans un des piliers du latin jazz. Né le 16 juillet 1925 dans le Missouri, ce vibraphoniste, pianiste, batteur, percussionniste, décédait d’une crise cardiaque le 5 mai 1982. De parents Suédois, il monte sur scène en faisant des claquettes à 4 ans.

Alors qu’il est étudiant au San Francisco State College et qu’il voulait devenir professeur, il joue un soir avec son idole Lionel Hampton. Il n’a que 22 ans et Hampton lui demande de rejoindre son orchestre. Mais c’est finalement avec Dave Brubeck (en trio et octette) que Cal va faire un bout de chemin à ses débuts.

L'amour pour la musique latine viendra quelques années plus tard. C’est en intégrant le quintette de George Shearing en 1953 et en côtoyant son bassiste, Al McKibbon que Cal Tjader prendra goût au latin jazz : "Lorsque nous étions à New York, il m’emmenait dans les boîtes comme le Palladium où se produisaient Tito Puente, Machito ou Tito Rodriguez." (extrait de son entretien dans Jazz Magazine N°165).