Il y a 40 ans s’enregistrait l'album "Crystal Bells" du trio Baker/Catherine/Rassinfosse

Au mois de septembre 1983, deux belges et un américain entrent dans le studio bruxellois du label belge Igloo. Derrière la table, l’ingénieur du son est Daniel Léon, prêt à immortaliser l’album "Crystal Bells".

Son velouté, lyrisme émouvant, jeu souple et décidé, contrebasse délicate et ronflante, tels sont les mots utilisés par Igloo pour présenter cet album "Crystal Bells", pièce maîtresse dans l’histoire du label belge. Le trio magique est composé de Chet Baker à la trompette, Philip Catherine à la guitare et Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse. L’album s’enregistre 5 ans avant la mort du trompettiste américain. Ce sont six titres qui vont se retrouver sur l’album qui s’ouvre avec la très belle plage titulaire "Crystal Bells", morceau composé par le saxophoniste américain Charlie Mariano. Suivent ensuite "Strollin’" d’Horace Silver, "Lament" de J. J. Johnson, "Leaving" de Richie Beirach, "Cherokee" de Ray Noble et enfin "Estate" de Bruno Martino. Une pièce de jazz parue en 1985, à posséder absolument dans sa collection.

Bonne écoute !