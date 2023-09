Il y a 40 ans, les tueurs du Brabant frappent au Colruyt de Nivelles, un triple meurtre, voici le témoignage du gendarme survivant (1)

Par radio, le maréchal des logis Marcel Morue signale qu’il se rend immédiatement au Colruyt. Quatre minutes suffisent pour atteindre le parking entourant le magasin. A 1h30, la patrouille annonce qu’elle est sur zone. Tout se passe alors très vite. La suite du récit, c’est Jean-Marie Lacroix, le gendarme survivant qui la raconte quelques heures après les faits sur son lit d’hôpital : " En arrivant nous n’avons rien vu, nous avons contourné le magasin avec les feux de route en passant par la station d’essence. Le long du mur du magasin, à l’arrière, nous avons aperçu deux voitures rangées, l’une avant la porte donnant accès au magasin, l’autre après la porte, cette dernière voiture, étant une Mercedes blanche avec le coffre ouvert. Nous avons aussi, à ce moment, remarqué la porte du magasin qui était cisaillée en dessous. Nous sommes sortis de chaque côté de la camionnette, arme à la main, Marcel Morue avait le pistolet-mitrailleur UZI. De fait, arrivé sur place, nous nous sommes fait canarder par les voleurs, les coups de feu partant de la porte qui avait été cisaillée. En descendant, j’étais chauffeur, j’ai remarqué de mon côté un individu devant nous, les autres étaient cachés derrière la porte fracturée ".

Et le gendarme et son collègue de riposter. Rapidement, l’échange tourne en leur défaveur : " J’ai alors fait mouvement vers l’arrière du véhicule pour le contourner et rejoindre Marcel Morue, j’ai reculé en tirant. Lorsque je me suis rapproché de lui, il s’est affalé sur le dos devant moi. Je me suis alors laissé tomber de travers dans la camionnette, le buste penché en avant entre le siège convoyeur et le tableau de bord, les pieds au sol ".