Il y a 40 ans, les tueurs du Brabant frappent au Colruyt de Nivelles. Qu’en disent les experts ? (2)

Il y a 40 ans, les tueurs du Brabant frappent au Colruyt de Nivelles, un triple meurtre qui frappera les esprits et vaudra aux auteurs d’être qualifiés de " tueurs fous du Brabant " par Raoul Dewael, journaliste à la Dernière Heure. Et cela pour leur extrême violence et leur mépris total de la vie humaine.

Dans l’article précédent, nous avons découvert le témoignage du gendarme survivant Jean-Marie Lacroix décrivant le déchaînement de violences qui a conduit à la mort de son collègue Marcel Morue et d’un couple d’automobilistes venu prendre de l’essence sur le parking du Colruyt après minuit. Mais qu’en disent deux experts mandatés par le parquet pour les premières constatations ?

René Van Der Stock, assistera policiers et magistrats sur les lieux les trois premiers jours. Lui succédera ensuite l’expert balistique, Claude Dery dont le rapport permet de situer la position des tireurs, le nombre d’armes utilisées et surtout l’existence de connexions balistiques avec une série d’autres faits criminels antérieurs. Des renseignements précieux lorsqu’il s’agira d’évaluer la vraisemblance des aveux recueillis par les enquêteurs quelques mois plus tard.