Il y a 40 ans, le Sporting d'Anderlecht soulevait la Coupe de l'UEFA, son dernier trophée européen

Le mercredi 18 mai 1983, ce sont 80.000 spectateurs qui attendent de pied ferme les Mauves dans le mythique Estádio da Luz. Après un début de match serein, le gardien anderlechtois Jacky Munaron doit s'avouer vaincu sur un pétard à bout portant de Shéu à la 32e minute de jeu.

Mais le réveil du Sporting est immédiat et six minutes plus tard, c'est l'Espagnol Juan Lozano qui surgit pour pousser au fond une nouvelle offrande sublime de Franky Vercauteren. 1-1 (1-2 au cumulé), le RSCA reprend l'avantage et le score ne bougera plus. Les Anderlechtois soulèvent leur troisième trophée européen, le dernier en date, après deux succès en Coupe des vainqueurs de coupe en 1976 et 1978.