Il y a 40 ans, le saxophoniste Art Pepper nous quittait

Victime d’un AVC, c’est le 15 juin 1982 que décède le saxophoniste (alto et ténor) américain Art Pepper, il avait 56 ans. Représentant du jazz West Coast, Pepper connaîtra une vie mouvementée entre musique et drogues.

Né en Californie en 1925, Art Pepper débute sa carrière dans les années 1940 avec Benny Carter puis devient un des membres de l’orchestre de Stan Kenton. Formant son propre quartet dans les années 1950, il enregistre quelques albums que l’on retiendra dans sa discographie : "Art Pepper Meets The Rhythm Section", "Art Pepper + Eleven", "Gettin' Together" ou encore "Smack Up".