Il y a 40 ans, le premier bébé conçu par fécondation in vitro naissait à l’UZ Brussel

il y a 40 ans, le premier bébé conçu par fécondation in vitro (FIV) naissait en Belgique, à l’hôpital UZ Brussel. A l’époque c’était un exploit. Depuis, la pratique est devenue bien plus courante. 41.000 bébés sont nés dans cet hôpital grâce à cette pratique médicale.

Ce dimanche, de jeunes enfants nés grâce à une FIV sont revenus sur le lieu de leur naissance pour comprendre comment ils sont nés et comment ils ont été conçus. Un parcours pédagogique et ludique, spécialement pensé pour les plus jeunes qui rappelle aux parents le "parcours du combattant" qu’ils ont vécu.

"Ce sont des démarches assez compliquées. Mais c’est émotionnant de revenir ici parce que c’est grâce à l’UZ Brussel et à toutes les démarches qu’on a deux jolies petites filles", explique Amandine De Cannière, maman de Juliette, née grâce à une fécondation in vitro.

Le centre est aujourd’hui dirigé par le Professeur Herman Tournaye, qui confirme l’augmentation de la pratique. "En 1983, on avait 155 tentatives. C’est ce qu’on fait maintenant dans une bonne semaine", explique-t-il. Dans le monde, plus de 7 millions de bébés ont été conçus par fécondation in vitro.