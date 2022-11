Il y a 40 ans, la première greffe d'un cœur artificiel permanent

Un seul chirurgien est autorisé à pratiquer l'opération : le Dr William DeVries, président de la section de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique de l'université de l'Utah.

Le patient sélectionné, Barney Clark, est un dentiste retraité de Seattle. Il souffre d'une dégénérescence du cœur mortelle à très court terme mais, âgé de 61 ans, il est jugé trop vieux pour une greffe de cœur humain.

L'intervention, avancée à cause de "l'affaiblissement du rythme cardiaque" du patient, débute au milieu de la nuit. A 2h30 du matin, l'équipe annonce avoir retiré le cœur malade et à 6h, avoir placé la prothèse. En tout et pour tout, l'opération durera 7h.

Car outre la prouesse technique de l'implantation, les médecins ont dû affronter un œdème pulmonaire ainsi que des hémorragies internes des tissus abîmés par un traitement à la cortisone. Ils ont aussi été contraints à un remplacement inopiné du ventricule gauche du cœur artificiel, qui fonctionnait mal.