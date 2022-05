Il y a 40 ans, la finale du Standard à Barcelone : L'espoir avant le "vol" du Camp Nou

Les choses sérieuses commencent en quarts de finale. Le FC Porto, vice-champion et vainqueur de la Coupe du Portugal, se dresse sur la route du Standard. Au Stade Maurice Dufrasne, Anthony Englebert ouvre la marque d’un superbe tir lointain qui surprend le gardien Fonseca. Ce sera le seul et unique but européen de l’arrière gauche liégeois. Le deuxième but de la soirée est l’œuvre d’un Portugais,… mais contre son camp. Gabriel, pressé par Vandersmissen, rate sa passe au gardien et offre le 2-0 au Standard. A Porto, ville jumelée avec Liège, le match retour est plus disputé, mais le Standard tient le choc (2-2, buts de Lecloux et Vandersmissen), et se qualifie pour la troisième demi-finale européenne de son histoire.

En demi, en face, c’est du costaud, du très costaud, même : les tenants du titre, les Soviétiques (aujourd’hui Géorgiens) du Dinamo Tbilissi, qui avaient remporté la Coupe des Coupes la saison précédente aux dépends des Allemands de l’Est du FC Carl Zeiss Iéna. Véritable héros de cette double confrontation, Jos Daerden marque à deux reprises. A l’aller à Tbilissi sur une tête après une très longue rentrée en touche de Gerets (0-1) et au retour à Sclessin, en contre, de l’extérieur du droit, sur un centre de Tahamata (1-0). Anderlecht et Bruges ne sont plus les seuls clubs belges à briller en Europe : Le Standard tient enfin, lui aussi, sa première finale.