Il y a 40 ans, Jacky Ickx devenait le premier Belge à remporter le Dakar : "Des moments inoubliables"

Il y a 40 ans jours pour jour, le 20 janvier 1983, Jacky Ickx remportait la cinquième édition du Dakar avec, comme copilote à bord de la Mercedes 280 GE #142, l'acteur français Claude Brasseur.

De la Place de la Concorde à Paris jusqu'à Dakar, les équipages qui ont réussi à rejoindre l'arrivée de cette édition très éprouvante ont parcouru plus de 10.000 kilomètres en passant par l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Mauritanie... et c'est le duo franco-belge qui en est sorti vainqueur.

Lors du décès de Claude Brasseur en décembre 2020, le pilote belge au palmarès le plus étoffé (six victoires aux 24 Heures du Mans, huit victoires en F1, de nombreux succès aux quatre coins du monde dans de nombreuses disciplines...) avait accepté de revenir sur cette belle aventure au micro de la RTBF.

"Cela a commencé de manière tout à fait inattendue. A cette époque, il sortait de ce film formidable qu'est "La Boum". Un jour, nous avons regardé les premières images du Dakar et on s’est dit que c’est quelque chose que l’on ferait bien ensemble. A ce moment-là, nous étions tous les deux dans l’inconnu."

Après leur première tentative manquée en 1981 avec Citroën et une cinquième place en 1982, les deux hommes parvenaient donc à décrocher cette épreuve mythique.

"Je me souviens bien de ces nombreuses victoires d’étape où il nous a joliment dirigés dans les bancs de sable sans visibilité et avec cette lecture très professionnelle du guide routier. Il a été brillant à tous moments sur les dangers. Nous avons vécu des moments inoubliables. Oui, Claude était définitivement mon complice."

Jacky Ickx est le seul Belge à avoir réussi à remporter le Dakar au volant d'une voiture. Au guidon d'une moto, Gaston Rahier s'est imposé en 1984 et 1985.