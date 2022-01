Il y a 40 ans disparaissait la chanteuse brésilienne Elis Regina

Jobim, Buarque, Nascimento...

Pour Elis Regina, ce premier album ne fut pas vraiment un succès. Elle enregistre tout de même un second album "Peoma de Amor" en 1962 et un troisième en 1963 "O Bem do Amor". Ce sont les morceaux "Arrastão de Edu Lobo" et "Vinicius de Moraes" qui vont la pousser sous le feux des projecteurs. Au début des années 70, elle enchaîne les tournées et d’autres artistes de renom chantent avec elle comme Gilberto Gil, Chico Buarque, ou Milton Nascimento, ou encore Jorge Ben et Rita Lee. En 1974, elle enregistre avec Antonio Carlos Jobim l’album intitulé "Elis & Tom" qui est considéré comme l’un des meilleurs disques de bossa-nova.