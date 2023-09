Il y a 40 ans, dans le plus grand secret, Stanislav Petrov sauvait le monde de l'apocalypse nucléaire

Et l'officier soviétique n'est pas au bout de ses surprises en cette nuit du 25 au 26 septembre 1983 car l’alerte retentit à nouveau dans la base de Kourilovo.

Les ordinateurs ont détecté un deuxième missile, puis un troisième, un quatrième et un cinquième. Cinq missiles américains foncent vers l’URSS. Tout le monde a les yeux fixés sur le lieutenant-colonel Petrov. Ses subordonnés le pressent d’avertir les autorités. S’il le fait , la machine militaire va alors immédiatement se mettre en branle : état d’alerte général et envoi de missiles pour contrer la supposée attaque américaine. On parle bien ici de missiles nucléaires. C'est le scénario catastrophe tant redouté qui se lance : des millions de gens vont mourir et c’est finalement d’un homme, Stanislav Petrov que tout va dépendre. Dans ce moment de tension maximale, il hésite, réfléchit et se décide : "Je n'ai pas confiance en ces ordinateurs. On attend".

Pourquoi prend-t-il cette décision ? Si les États-Unis attaquaient l’Union soviétique, ils ne se limiteraient pas à envoyer cinq missiles, mais beaucoup plus. Et au moment où, selon les ordinateurs, le premier missile devait frapper le sol soviétique, rien ne se passe… On imagine le soulagement dans la base soviétique. Ces ordinateurs avaient en réalité détecté... de simples reflets du soleil dans les nuages. Ceux-ci, dans des circonstances particulières, présentaient des similitudes de dégagement d'énergie des missiles.