Il y a 40 ans, au Colruyt de Nivelles, déjà un racket ? Madani Bouhouche est-il le chaînon manquant ?

Eddy Vos, l’ancien chef d’enquête de la cellule "tueries" à Jumet s’est confié récemment au journaliste de la DH, Gilbert Dupont. Dans l’interview la plus récente du samedi 16 septembre, intitulée " Voici, selon moi l’explication possible des tueries du Brabant ", Eddy Vos commence par indiquer que pour lui la véritable raison des tueries doit se trouver dans " la première vague ", c’est-à-dire les faits de 1982-1983. Et d’ajouter " je pense surtout au fait qui se démarque, celui du Colruyt de Nivelles. Je pense que les auteurs savaient très bien comment manipuler une enquête judiciaire, lier volontairement les faits et brouiller les pistes ". Dans sa précédente interview, Eddy Vos n’hésite pas à dire " que les auteurs ont été plus intelligents que nous ". A-t-il en tête un profil particulier ?